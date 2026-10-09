Deficiencies Identified
Ministry Halts Cattle Transports from Linz
There was a great deal of uproar after it became known that cattle were being transported by plane from Linz to Turkmenistan on a regular basis. But that has come to an end for now, as the Ministry of Health has halted the shipments.
Before 800 cattle were loaded onto a cargo plane at Linz Airport this week, they had already traveled at least 500 kilometers by truck from Hungary. The Fleckvieh bulls were then flown another 5,000 kilometers to Turkmenistan, located in Central Asia.
Practice Sparks Debate
This practice has not only upset “Krone” readers; the Upper Austrian Greens also used the issue as an opportunity to submit a written inquiry to the responsible state councilor, Günther Steinkellner (FPÖ). Even before he could respond, the shipments were suspended for the time being.
Transports Halted
As the OÖN first reported, the Ministry of Health is revoking Linz Airport’s authorization as a veterinary border inspection post. Specifically, this means that, for the time being, no more cattle may be flown to third countries.
Deficiencies Identified
The reason for this move is reportedly deficiencies on the Hungarian side in the handling process. Furthermore, there is no way to properly care for the animals at Linz Airport.
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