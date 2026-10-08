Cancer Screening
Hospital Invites Visitors to Take a Tour of the Uterus
To raise awareness about gynecological cancer, a hospital in Linz has set up a walk-through model of the uterus. This is because if the disease is detected in its early stages, the chances of recovery are over 90 percent.
About 2,500 women in Austria are newly diagnosed with pelvic cancer each year. Maria Sauer, executive director of Upper Austrian Cancer Support, explains what the diagnosis means for those affected using an example: “A 31-year-old woman came to us with colon cancer that had already metastasized to her pelvic area. The childless patient had to have all her pelvic organs removed.”
Early Detection Is Key
Early detection is crucial for gynecological cancers, as the chance of a cure is over 90 percent in such cases. That is why the Barmherzige Brüder Hospital in Linz is hosting the Pink Ribbon Awareness Days on Thursday and Friday, where preventive care takes center stage alongside expert presentations.
A Model from Germany
“Our goal is to educate women and encourage them to take warning signs seriously,” emphasizes Lukas Hefler, head of the Department of Gynecology. To raise awareness of the issue, the hospital has rented a walk-through model of the uterus from Germany. It illustrates the organ’s structure and how diseases manifest.
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