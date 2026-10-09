Sozialmarkt kommt nun auch direkt zu den Menschen

Ein Sozialmarkt, der zu den Menschen fährt – das ist eher ungewöhnlich. Für Franz Lechner, Betreiber von „Der soziale Greissler“, aber eine notwendige Antwort auf eine Entwicklung, die ihn und seine 35 freiwilligen Helfer zunehmend beschäftigt. Rund 1000 Menschen kommen mittlerweile jede Woche in sein Geschäft, das ein wenig außerhalb des Zentrums liegt. Und viele davon aus umliegenden Regionen, obwohl es auch dort Sozialmärkte gibt. „Doch die Leute schämen sich, im eigenen Ort in den Sozialmarkt zu gehen“, erklärt Lechner die große Nachfrage.