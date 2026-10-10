Was beim diesjährigen Kolomonimarkt anders ist

Von 16. bis 19. Oktober verwandelt sich das Marktgelände in St. Stefan im Lavanttal wieder in einen Ort, wo Tradition auf Moderne trifft. Seitens der Organisatoren will man sich heuer mehr auf die ursprünglichen Wurzeln des Marktes konzentrieren – aber gleichzeitig mit neuen Ideen punkten . . .
Acht Festzelte, mehr als 20 Fahrgeschäfte und etwa 100 Aussteller sollen möglichst viele Leute davon überzeugen „Gemma Moarkt!“ zu sagen. Gemeint ist damit der 435. Kolomonimarkt in Wolfsberg, der heuer von 16. bis 19. Oktober traditionell auf dem Marktgelände in St. Stefan stattfindet.
Der offizielle Startschuss der Veranstaltung erfolgt am Freitag, 16. Oktober, um 14 Uhr beim Fahrgeschäft „Dropzone“. Traditionell wird es dann am Samstag beim Trachtenumzug und der anschließenden Marktsegnung samt Bieranstich im Festzelt „Neuer Elan“.
Nach Kritik: Gratis-Parken wieder möglich
In den vergangenen Jahren sorgte das kostenpflichtige Parken für Unmut unter den Markt-Besuchern. Beim diesjährigen Kolomonimarkt entfällt jene Gebühr.
Dass am Kolomonimarkt wieder kostenlos geparkt werden kann, war mir persönlich ein großes Anliegen.
Marktreferent Michael Schüssler
Gelungen ist dies durch eine Partnerschaft zwischen den Wolfsberger Stadtwerken und dem Lagerhaus Lavanttal als Kooperationspartner.
Diesbezüglich stehen rechts der B70 Bundesstraße in Fahrtrichtung St. Andrä – bei MM Bau und hinter Doren Design – und am Marktgelände an der Alten Straße kostenlose Parkplätze (ohne Bewachung) zur Verfügung.
Im Gegensatz dazu gibt es auch einen beleuchteten „Premiumparkplatz“ südlich der Eventhalle, der von der Firma Hatz betrieben wird. Für eine Tagesgebühr von neun Euro, die einen Gutschein im Wert von 15 Euro beinhaltet, kann hier geparkt werden.
Jener Gutschein kann für Ermäßigungen am Markt, beim Autowaschpark Wolfsberg und bei den „Mei Pamle“-Christbäumen eingelöst werden.
Heuer wieder mit dabei ist auch die durchgehende Traktoren- und Landmaschinenausstellung, wo neue Modelle vorgestellt werden. Damit will man seitens der Verantwortlichen den traditionellen Ursprung der Veranstaltung stärker hervorheben. Den Abschluss am Kolomonimarkt macht am Montag, 19. Oktober, der Familien- und Kindertag mit ermäßigten Preisen.
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