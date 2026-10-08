Nass und kalt: Perfektes Wetter für Kuschelabend

Dichte Wolken und verbreitet verregnet: Das Wetter am Donnerstagabend lädt dazu ein, zu Hause zu bleiben. Im Laufe der Nacht lässt der Niederschlag dann allmählich wieder nach.
Der meiste Niederschlag fällt in den Abendstunden im Westen des Landes. Aber auch in den übrigen Teilen Österreichs wird es trüb und nass. Oberhalb von 1300 Metern kann im Bergland auch etwas Schnee fallen.
Wann und wie viel Regen in Ihrer Region fällt, können Sie unserer interaktiven Regenkarte nachschauen:
Dazu wird es erneut ordentlich frisch: Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen vier und 13 Grad. Perfektes Wetter also, um es sich zu Hause bei einem Filmabend oder einem guten Buch richtig gemütlich zu machen.
Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!
Im Laufe der zweiten Nachthälfte lässt der Niederschlag dann landesweit allmählich nach. Von Norden weg lockern die Wolken dann langsam auf, sodass die frühen Morgenstunden des Freitags teils sonnig ausfallen können.
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