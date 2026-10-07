Tens of thousands of euros gone
Restaurant Owner Hacked! Scammers Fleeced His Friends
Cold-blooded scam! Scammers hacked restaurateur Stefan Lercher’s smartphone and shamelessly exploited his fame! More than 30 victims transferred money. Now the well-known restaurateur is furious and wants to draw attention to these criminal schemes once again.
Ruthless and unscrupulous scammers have struck again in Carinthia, causing quite a stir! This time, the crooks played on the emotions of the friends of well-known Upper Carinthian restaurant owner Stefan Lercher and then emptied their bank accounts.
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