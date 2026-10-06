Bär wurde in Tirol von Wildkamera nachgewiesen

Land mit Appell

Das Land Tirol appelliert zudem an die Bevölkerung, spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Die fachliche Beurteilung des Materials sei entscheidend. Hier geht es zum Formular.