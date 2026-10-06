Bär wurde in Tirol von Wildkamera nachgewiesen

Bereits am Samstag wurde im Almgebiet von Nauders ein Bär auf einer Wildkamera gesichtet. Auch eine Sichtung eines Bären im Gemeindegebiet von Pfunds bestätigt den Aufenthalt des Tieres in diesem Gebiet. Das Land Tirol appelliert an die Bevölkerung.
Bereits am Samstag wurde in den frühen Morgenstunden über eine Wildkamera ein Bär in einem Almgebiet von Nauders gesichtet. Dem Land Tirol liegt zudem seit vergangener Woche eine gemeldete Sichtung über einen Bären in einem Almgebiet in Pfunds vor.
Alle Meldungen und Nachweise werden bzw. wurden überprüft und haben bislang keinen Hinweis darauf gegeben, dass sich das Tier Menschen oder dem Siedlungsraum nähert.
Land mit Appell
Das Land Tirol appelliert zudem an die Bevölkerung, spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Die fachliche Beurteilung des Materials sei entscheidend. Hier geht es zum Formular.
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