Smoker in the "ICU"
Cigarette Butt Caused Fire in Semi-Detached House
The cause of the fire in a semi-detached house in Pasching, which left one resident (66) with life-threatening injuries, has been determined. Apparently, cigarette butts from the heavy smoker set the living room on fire. Investigators found a large quantity of improperly disposed-of cigarette butts next to the sofa. The resident is in the intensive care unit.
On October 3, 2026, investigators from the State Criminal Police Office examined the scene of the fire with an expert from the Fire Prevention Office for Upper Austria. They determined that the fire had broken out in the living room area next to the sofa. The most severe fire damage was evident in that area.
Cigarette butts on the floor
In addition, a large quantity of improperly disposed-of cigarette butts was found lying on the floor in that area. The expert was able to rule out other potential ignition sources, such as various heating devices, mechanical energy, or electrical sources, according to the police.
Last-minute rescue
The 66-year-old man was rescued from the building during the night leading into Saturday by his young neighbor, Alexander Ebner (24), via the shared stairwell
the building via the shared stairwell. The unconscious man had to be resuscitated by emergency responders. He is currently receiving intensive care at the Hospital of the Brothers of Mercy in Linz.
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