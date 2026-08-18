Asylkoordinator zu Karner-Plänen: „Schnellschuss“

Innenminister Gerhard Karner will Österreichs Asylpolitik neu ausrichten: Rückkehrzentren in Drittstaaten und ausgelagerte Verfahren sollen kommen. Doch wie sinnvoll und rechtssicher sind diese Pläne? Und braucht es solche Zentren überhaupt? Lukas Gahleitner-Gertz, Jurist und Sprecher der Asylkoordination Österreich, hält das Vorhaben für einen „Schnellschuss“ und mahnt im krone.tv Interview, die Pläne genauer zu prüfen.