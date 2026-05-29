„I am from Austria“: Herzog und Polster als Tenöre

Es war die emotionale Krönung eines denkwürdigen Abends. Nach zweieinhalb Stunden Pointen-Feuerwerk, Musik-Highlights und Publikumsbegeisterung griffen Andi Herzog und Toni Polster zum Abschluss der fünften „Krone“-Bühnen-Show in der Arena Nova in Wiener Neustadt noch zum Mikrofon und sagen, begleitet von Pete Art und Band, „I am from Austria“. Das Publikum war begeistert.