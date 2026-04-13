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SV ROHRBACH

Zum 80er ein Titel für die Gansbären?

Fußball Unterhaus
13.04.2026 18:00
Beim SV Rohrbach werden Siege wie am Fließband gefeiert.
Beim SV Rohrbach werden Siege wie am Fließband gefeiert.(Bild: SV Rohrbach)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der SV Rohrbach ist zurzeit Tabellenführer der 2. Liga Mitte. Was würde es Schöneres geben, als das Jubiläum mit einem Titel zu feiern? Die Chancen dazu stehen in der Liga, wie auch im BFV-Cup gut.

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Sieben Siege und ein Unentschieden zum Beginn der Frühjahrssaison. Der SV Rohrbach ist so stark gestartet wie keine andere Mannschaft im Burgenland. Darf sich völlig zurecht Spitzenreiter der 2. Liga Mitte nennen und steht genau rechtzeitig vor einer Rückkehr ins rot-goldene Oberhaus. Denn heuer feiert der Klub sein 80-jähriges Bestehen. Was gäbe es da Schöneres als einen Titel, oder? „Sicher kein Muss, aber wenn es zum Jubiläum klappt, wäre es umso schöner“, schmunzelt Trainer Friesenbichler.

Was dafür nicht fehlen darf? Harte Arbeit und der richtige Einsatz. So weichte man in der Wintervorbereitung vom unbespielbaren Trainingsrasen auf den Parkplatz vor den Kabinen aus. Dieser Wille machte sich bisher bezahlt. So auch vergangene Woche beim „Geflügelderby“ gegen die Edelputen von Z-S-P. Mit 5:0 fertigten die Gansbären (Spitzname Rohrbachs) den Konkurrenten ab. Die Meisterschaft aber noch lange nicht in trockenen Tüchern.

„Wir müssen Woche für Woche 100 Prozent geben, damit wir am Schluss ganz vorne stehen“, bringt es der Coach auf den Punkt. Und auch eine zweite Chance auf einen Titel hat man. Im BFV-Cup-Viertelfinale wartet Landesligist Halbturn auf den „Favoritenschreck“ Rohrbach. „Der Fokus liegt auf die 2. Liga, der Cup wäre aber ein schöner Bonus“, so Friesenbichler.

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