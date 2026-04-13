Zum 80er ein Titel für die Gansbären?

Sieben Siege und ein Unentschieden zum Beginn der Frühjahrssaison. Der SV Rohrbach ist so stark gestartet wie keine andere Mannschaft im Burgenland. Darf sich völlig zurecht Spitzenreiter der 2. Liga Mitte nennen und steht genau rechtzeitig vor einer Rückkehr ins rot-goldene Oberhaus. Denn heuer feiert der Klub sein 80-jähriges Bestehen. Was gäbe es da Schöneres als einen Titel, oder? „Sicher kein Muss, aber wenn es zum Jubiläum klappt, wäre es umso schöner“, schmunzelt Trainer Friesenbichler.