Disciplinary incident
Salzburg player barred from training with the team
An incident occurred during training at Austrian soccer runner-up FC Red Bull Salzburg. A player got into a confrontation with head coach Daniel Beichler. The player was immediately sanctioned and is not allowed to train with the team for the time being.
FC Red Bull Salzburg is in the thick of the season and is fighting to win a title for the first time since 2023.
However, at the worst possible time, the club must now deal with entirely different matters. A confrontation occurred during training between Clement Bischoff and head coach Daniel Beichler.
The Dane has not played a major role under Beichler for quite some time. His last appearance to date was on March 15, when he came on as a substitute in the second half of the Bulls’ 0-1 home loss to SK Rapid.
As a result of the incident, the 20-year-old, who moved to Salzburg from Brøndby IF last summer, is not allowed to train with the team.
He has played 24 matches for Salzburg so far, in which the attacking player has scored only two goals.
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