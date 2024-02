Erstes Vorsingen der Spice Girls vor 30 Jahren

Mel B war „total selbstbewusst“

Melanie Brown kam aus dem rund 270 Kilometer entfernten Leeds und wollte in London an einem weiteren Casting - für Tänzerinnen auf Kreuzfahrten - teilnehmen. Die damals 18-Jährige sang Whitney Houstons „Greatest Love Of All“. „Mel B war die erste, die mich beeindruckt hat“, erinnerte sich Chris Herbert in der dreiteiligen Doku „Spice Girls: How Girl Power Changed Britain“. „Mir gefiel ihre Einstellung. Sie kam rein, als wäre ihr das alles völlig egal. Das fand ich irgendwie gut. Sie war total selbstbewusst.“