Junge Testkäufer waren so erfolglos wie noch nie

Software soll helfen

Einziger Wehrmutstropfen: Bei 91 von 184 Testeinkäufen – also 49,5 Prozent – wurde den Jugendlichen trotz Ausweis- und Alterskontrolle das gewünschte Produkt ausgehändigt. Landesrat Winkler und Krenmayr fordern daher die Implementierung einer Software-Lösung für Verkaufsangestellte, um Geburtsdaten verlässlich zu überprüfen bzw. das Alter korrekt auszurechnen.

Nächstes Jahr auch Vapes

Betriebe, die beim ersten Versuch zu lax waren, wurden noch ein zweites Mal getestet. Nur jene, die auch beim zweiten Testeinkauf wieder Waren aushändigten, wurden schließlich bei den zuständigen Behörden angezeigt. Im Vorjahr waren das nur 39 Betriebe. 2024 wurde erstmals auch bei CBD-Shops eingekauft, damals waren noch 66,7 Prozent der Jugendlichen mit Produkten aus den Geschäften marschiert, im Vorjahr waren es nurmehr 19,5 Prozent. Im aktuellen Jahr 2026 werden bei den Testkäufen erstmals auch E-Zigaretten bzw. Vapes mit aufgenommen – diese werden erst nächstes Jahr in der Bilanz aufscheinen.