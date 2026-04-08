Cooler Rotwein in der Hitze des Sommers gefällig?

„Ja“, ist die klare Antwort, wenn es nach dem Weingut von Michael Allacher geht. Der Winzer liegt mit seinem neuen All Chilled Red 2025 voll im Trend.
Kreativität ist von den Winzern gefragt! Das Konsumverhalten ist im Wandel begriffen. Unabhängig von der Jahreszeit ging der Absatz bei Rotweinen um ein Drittel zurück. Mehr denn je schauen jüngere Generationen genau auf den Alkoholgehalt.
Volles Aroma bei zehn Grad Celsius
Eine selbstbewusste Antwort für den Sommer hat das Weingut von Michael Allacher mit einer selektiven Lese rund um Gols parat: All Chilled Red 2025 – eine rubinrote Cuvée aus Pinot Noir, St. Laurent und Zweigelt mit 12,5 Volumenprozent, die bei acht bis zehn Grad Celsius ihr volles Aroma entfaltet.
Ideale Temperatur für idealen Genuss
Fruchtbetont, frisch und saftig zeigt der coole Tropfen Noten von reifen Himbeeren, Kirschen und einem Hauch Veilchen. Auf dem Gaumen überzeugt der All Chilled Red 2025 mit harmonischer Fülle und sanftem Tannin, wie Kenner des Faches feststellen. „Ein Rotwein, der gut gekühlt einfach Spaß macht“, lautet Allachers Resümee.
Trendig ist auch das Design der thermochromatisch-beschichteten Flasche, die ihre Farbe bei der Kühlung von Hell- auf Dunkelblau wechselt. „Der visuelle Effekt liefert den Hinweis, dass die optimale Trinktemperatur erreicht ist“, verrät der Winzer. Dem Genuss steht dann nichts mehr im Wege.
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