Cooler Rotwein in der Hitze des Sommers gefällig?

Volles Aroma bei zehn Grad Celsius

Eine selbstbewusste Antwort für den Sommer hat das Weingut von Michael Allacher mit einer selektiven Lese rund um Gols parat: All Chilled Red 2025 – eine rubinrote Cuvée aus Pinot Noir, St. Laurent und Zweigelt mit 12,5 Volumenprozent, die bei acht bis zehn Grad Celsius ihr volles Aroma entfaltet.