Starnacht am Neusiedler See: Mayerin bis Boney M.

Alle Besucher dürfen sich auf ein tolles Programm freuen. Einer der Höhepunkte: Boney M. feat. Liz Mitchell – die originale Leadsängerin kommt zur Starnacht und heizt dem Publikum mit den Hits aus den 1970er-Jahren ein – von „Rivers of Babylon“ bis „Rasputin“. Fix sind zudem Rock-n-Roll-Legende Peter mit Sohn Mike, Loi, Nik P., Julian Le Play und Caro Fux.