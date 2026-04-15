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Erste Namen sind fix

Starnacht am Neusiedler See: Mayerin bis Boney M.

Burgenland
15.04.2026 16:00
Vorfreude auf Musikshow: Landesrätin Winkler, Die Mayerin, Caro Fux, Tourismuschef Tunkel und ...
Vorfreude auf Musikshow: Landesrätin Winkler, Die Mayerin, Caro Fux, Tourismuschef Tunkel und Generalintendant Haider.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Am 29. und 30. Mai steigt auf der Seebühne Mörbisch wieder ein Open-Air-Spektakel. Nun sind die ersten Namen für die Veranstaltung fix!

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Alle Besucher dürfen sich auf ein tolles Programm freuen. Einer der Höhepunkte: Boney M. feat. Liz Mitchell – die originale Leadsängerin kommt zur Starnacht und heizt dem Publikum mit den Hits aus den 1970er-Jahren ein – von „Rivers of Babylon“ bis „Rasputin“. Fix sind zudem Rock-n-Roll-Legende Peter mit Sohn Mike, Loi, Nik P., Julian Le Play und Caro Fux.

Edle Tropfen aus dem Blaufränkischland
Das Burgenland ist prominent vertreten: „Die Mayerin“, Song-Contest-Starter Cosmo sowie Generalintendant Alfons Haider, der einen Vorgeschmack auf die heurige Musicalproduktion „La Cage aux Folles“ geben wird, sind mit dabei. Blaufränkischland-Winzerin Lisa Pfneisl wird zudem die Gäste mit edlen Topfen verwöhnen.

Ticketverkauf wurde gesteigert
Das Publikumsinteresse ist bereits groß: „Die Starnacht ist nach fünf Jahren endgültig im Burgenland angekommen. Wir konnten den Ticketverkauf um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern, und das zeigt, dass der außergewöhnliche Künstler-Mix beim Publikum extrem gut ankommt“, berichtet IP-Media-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig.

IP-Media-Chef Gerfried Zmölnig und Winzerin Lisa Pfneisl.
IP-Media-Chef Gerfried Zmölnig und Winzerin Lisa Pfneisl.(Bild: Reinhard Judt)

„Eindrucksvolle Fernsehbilder“
Groß ist die Vorfreude bei Landesrätin Daniela Winkler, denn die Starnacht habe für das Burgenland eine besonders hohe Bedeutung: „Vor allem die eindrucksvollen Fernsehbilder machen unser Bundesland weit über die Grenzen hinaus bekannt.“

Ähnlich Burgenland-Tourismus-Chef Didi Tunkel: „Die Starnacht ist für uns eine starke Bühne, um das Burgenland als vielfältige Urlaubsdestination zu präsentieren.“ Karten: www.starnacht.tv

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