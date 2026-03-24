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World Cup Dominator Out

Will Odermatt’s Crystal Globe dream be dashed after 23 seconds?

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24.03.2026 09:41
Marco Odermatt was eliminated in the first run.
Marco Odermatt was eliminated in the first run.(Bild: Screenshot/ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

It was supposed to be the big showdown between Lucas Braathen and Marco Odermatt, but instead it turned into a drama for the latter. The World Cup Dominator was eliminated in the first run of the season’s final giant slalom...

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Odermatt was the first skier to catapult out of the starting gate in Hafjell on Tuesday. The plan: Set a fast time and manage his 48-point lead over Braathen.

For Marco Odermatt, the day was over after just a few seconds.
For Marco Odermatt, the day was over after just a few seconds.(Bild: AP/Marco Trovati)

However, things turned out differently; just 23 seconds into his run, the Swiss skier made a major mistake and barely avoided a fall. By then, however, his speed and time were already gone, and Odermatt also seemed to have lost his rhythm. Ten seconds later came the final setback: after a right-hand turn, the overall World Cup winner slipped on his inside ski and missed the next gate.

(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

“I wanted to take advantage of my bib number; I felt good,” the 28-year-old explained afterward in an ORF interview. He said he wasn’t in the mood for tactical games and took a risk instead. The plan backfired...

Hope for Braathen and Meillard
Braathen, who crossed the finish line shortly afterward with the fastest time, now only needs a fourth-place finish to secure the small crystal globe. And Loic Meillard, trailing his compatriot by 89 points, is still mathematically in the title race...

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