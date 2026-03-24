World Cup Dominator Out
Will Odermatt’s Crystal Globe dream be dashed after 23 seconds?
It was supposed to be the big showdown between Lucas Braathen and Marco Odermatt, but instead it turned into a drama for the latter. The World Cup Dominator was eliminated in the first run of the season’s final giant slalom...
Odermatt was the first skier to catapult out of the starting gate in Hafjell on Tuesday. The plan: Set a fast time and manage his 48-point lead over Braathen.
However, things turned out differently; just 23 seconds into his run, the Swiss skier made a major mistake and barely avoided a fall. By then, however, his speed and time were already gone, and Odermatt also seemed to have lost his rhythm. Ten seconds later came the final setback: after a right-hand turn, the overall World Cup winner slipped on his inside ski and missed the next gate.
“I wanted to take advantage of my bib number; I felt good,” the 28-year-old explained afterward in an ORF interview. He said he wasn’t in the mood for tactical games and took a risk instead. The plan backfired...
Hope for Braathen and Meillard
Braathen, who crossed the finish line shortly afterward with the fastest time, now only needs a fourth-place finish to secure the small crystal globe. And Loic Meillard, trailing his compatriot by 89 points, is still mathematically in the title race...
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