“The journey continues”
Thiem announces his return to the tennis circuit!
Former US Open champion Dominic Thiem announced on Instagram that he is continuing his journey in the tennis circuit—but in a new role.
The 32-year-old piqued his fans’ curiosity with a mysterious announcement. In an Instagram Story, Thiem revealed that he would soon be sharing some news. “After an incredible 14 years on the ATP Tour, my journey will continue in a new and exciting way,” wrote the Lower Austrian.
The former world No. 3 only hinted at the direction this might take. “I look forward to passing on my knowledge and experience in the sport I love most.”
Role as a coach?
A role as a coach or touring coach would be an obvious choice. One possible option is Austria’s number one, Sebastian Ofner, who trains at the academy run by Thiem’s father, Wolfgang, and parted ways with his longtime coach, Stefan Rettl, in December.
The highly talented ÖTV player Joel Schwärzler could also be a possibility. However, the Vorarlberg native is currently working with an experienced team led by Markus Hipfl and Philipp Kohlschreiber.
TV role also conceivable
In addition to a coaching role, a position as a TV analyst would also be conceivable. It could also simply be a marketing project.
In any case, Thiem has already ruled out a comeback as an active tennis pro on multiple occasions.
We’ll find out soon: On Monday, March 23, the 2020 US Open champion plans to reveal what his announcement is actually about.
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