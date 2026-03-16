"Krone" Commentary
The Seiler Case: A Loud Silence in the Artistic Community
No, this is not about public prejudgment or destroying someone’s career. Nor is it explicitly about this controversial case or the allegations of violence against Austropop star Christopher Seiler. The question of guilt, if any, must be resolved by the courts anyway. But it is striking that other Austrian bandmates or fellow artists are not speaking out now and generally saying something about violence against women.
Except on International Women’s Day a week ago Sunday, when well-known figures from the local music scene contributed quotes for our “Krone bunt” cover. Now allegations of a physical assault during a car ride have hit someone from the “family.”
And already there is a deafening silence; everyone is taking cover. Don’t say a wrong word. As loud as the stars usually are on stage—and as politically incorrect as some of their lyrics may be—they are now just as “politically correct” and quiet. So, gentlemen and ladies: take heart, there is still time to stand up against violence against women. There can never be a wrong word for that! Meanwhile, we wish Christopher Seiler success in his self-imposed hiatus as he battles his demons.
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