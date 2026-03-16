The Seiler Case: A Loud Silence in the Artistic Community

And already there is a deafening silence; everyone is taking cover. Don’t say a wrong word. As loud as the stars usually are on stage—and as politically incorrect as some of their lyrics may be—they are now just as “politically correct” and quiet. So, gentlemen and ladies: take heart, there is still time to stand up against violence against women. There can never be a wrong word for that! Meanwhile, we wish Christopher Seiler success in his self-imposed hiatus as he battles his demons.