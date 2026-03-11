"I will do everything I can..."
ÖFB soccer player Florian Kainz ends his career
"I will be saying goodbye to soccer in the summer," ÖFB soccer player Florian Kainz wrote on Instagram on Wednesday evening, letting his fans know that he will be ending his career at FC Cologne at the age of 33.
"Dear fans, my journey in soccer began over 25 years ago as a little boy. At the time, I could never have dreamed where it would take me: promotions, relegations, championship titles, European Championships, European Cup nights, tears of joy and disappointment. To put it briefly: soccer has given me everything. Above all, it has given me an incredible amount of joy.
But every journey comes to an end at some point. In the summer, I will say goodbye to soccer," said the former FC captain.
"I will do everything I can to ensure that..."
What's next? Kainz: "When one journey ends, a new one usually begins: I'm looking forward to spending more time with my family and friends soon. Until then, I will do everything in my power to ensure that we achieve our goals with this great club.
Dear soccer, thank you for everything."
Kainz moved from Sturm Graz to Rapid in 2014 and later from Werder Bremen to FC Cologne. The Styrian native wore Austria's team jersey 28 times and was also part of Rangnick's 2024 European Championship squad.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.