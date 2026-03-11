ÖFB soccer player Florian Kainz ends his career

"Dear fans, my journey in soccer began over 25 years ago as a little boy. At the time, I could never have dreamed where it would take me: promotions, relegations, championship titles, European Championships, European Cup nights, tears of joy and disappointment. To put it briefly: soccer has given me everything. Above all, it has given me an incredible amount of joy.

But every journey comes to an end at some point. In the summer, I will say goodbye to soccer," said the former FC captain.