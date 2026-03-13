Mopedfahrerin prallte gegen Pkw, Lenker fuhr davon

Zu dem Unfall kam es am Freitag gegen 8 Uhr in der Universitätsstraße, wo die 15-jährige Einheimische mit ihrem Moped in Richtung Osten fuhr. Auf Höhe der Hausnummer 3 bremste ein vor ihr fahrender grüner Mini plötzlich abrupt ab, um einem anderen Fahrzeug das Ausparken zu ermöglichen, wie die Polizei berichtet: „Die 15-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem Pkw und stürzte auf die Fahrbahn.“