15-Jährige verletzt

Mopedfahrerin prallte gegen Pkw, Lenker fuhr davon

Tirol
13.03.2026 10:39
Die verletzte 15-Jährige wurde in die Klinik gebracht.
Die verletzte 15-Jährige wurde in die Klinik gebracht.
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am Freitag in Innsbruck sucht die Polizei nach dem Lenker oder der Lenkerin eines grünen Minis, der bzw. die nach einer Kollision mit einer 15-jährigen Mopedlenkerin einfach weitergefahren ist. Die Jugendliche musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu dem Unfall kam es am Freitag gegen 8 Uhr in der Universitätsstraße, wo die 15-jährige Einheimische mit ihrem Moped in Richtung Osten fuhr. Auf Höhe der Hausnummer 3 bremste ein vor ihr fahrender grüner Mini plötzlich abrupt ab, um einem anderen Fahrzeug das Ausparken zu ermöglichen, wie die Polizei berichtet: „Die 15-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem Pkw und stürzte auf die Fahrbahn.“

Anstatt stehenzubleiben und der Verunfallten zu helfen, setzte der Fahrer bzw. die Fahrerin des Autos die Fahrt fort. Die Mopedlenkerin erlitt bei dem Unfall eine Verletzung am rechten Fuß. Sie wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Zitat Icon

Das Mädchen wurde mit einer Verletzung im Bereich des rechten Fußes mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Innsbruck eingeliefert.

Die Polizei in einer Aussendung

Zeugen gesucht
Die Ermittler suchen nun nach dem Lenker bzw. der Lenkerin des grünen Minis sowie nach Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise liefern können. Diese werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden. 

Tirol
13.03.2026 10:39
