Champions League
Galatasaray beats Liverpool again
Liverpool must now fight for a place in the Champions League quarterfinals. On Tuesday, England's champions suffered a 1-0 defeat at Galatasaray in the first leg of the round of 16 in Istanbul, just as they did in the league phase, and now need to win the return leg next Wednesday (March 18).
Mario Lemina scored the goal for the Turkish champions and league leaders in the 7th minute. Galatasaray had already beaten the Reds 1-0 at home in the league phase.
Liverpool started strongly but failed to capitalize on their chances. They were made to pay when Lemina converted a header from Victor Osimhen's corner from close range. Liverpool had several more good chances through Florian Wirtz, but Galatasaray became increasingly dominant in a thrilling first half and, after advancing to the intermediate round against Juventus Turin, can now dream of their first Champions League quarterfinal since 2013.
Osimhen goal disallowed
After the break, the visitors were very lucky after two serious mistakes by Ibrahima Konate. Osimhen's supposed 2-0 goal did not count because the referee penalized Baris Alper Yilmaz for offside, even though he did not interfere with the play. However, he had made a slight movement towards the ball. At the other end, a Liverpool goal from a Dominik Szoboszlai corner was rightly disallowed because Konate had handled the ball in the melee in the penalty area (70').
