Galatasaray beats Liverpool again

Osimhen goal disallowed

After the break, the visitors were very lucky after two serious mistakes by Ibrahima Konate. Osimhen's supposed 2-0 goal did not count because the referee penalized Baris Alper Yilmaz for offside, even though he did not interfere with the play. However, he had made a slight movement towards the ball. At the other end, a Liverpool goal from a Dominik Szoboszlai corner was rightly disallowed because Konate had handled the ball in the melee in the penalty area (70').