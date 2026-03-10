FIFA approves
After Wanner: Chukwuemeka eligible to play for ÖFB
Following Paul Wanner's change of association, Carney Chukwuemeka's change has now also been approved. As can be seen on the official FIFA Change of Association Platform, the 22-year-old's application was approved on Monday.
For Ralf Rangnick, this means that both Wanner and Chukwuemeka are likely to play in the red-white-red jersey in the test matches against Ghana (March 27) and South Korea (March 31).
Born in Vienna
Chukwuemeka was born in Vienna but grew up in England, where he signed his first professional contract with Aston Villa in 2021. After three years with Chelsea FC, the midfielder moved to Borussia Dortmund in 2024, initially on loan and later on a permanent basis.
Wanner was also born in Austria (Dornbirn), but has a German father. In 2018, the now 20-year-old offensive all-rounder moved to FC Bayern, later on loan to Heidenheim. Wanner has been under contract with PSV Eindhoven since August.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
