Large-scale operation underway
“Faulty traffic lights”: Passenger train collides with truck
Shock for road users and passers-by in the late afternoon! Shortly after 5:30 p.m., a serious accident occurred at the railroad crossing on the line from Vienna to Klosterneuburg: a truck collided with a suburban train. The major operation is still ongoing.
Emergency services are already on site, and according to police spokesman Philipp Haßlinger, the accident investigation team is on its way. The railway line had to be closed. When asked by the "Krone" newspaper, the Vienna emergency services were unable to provide any information about possible injuries. The operation is still in full swing.
Eyewitnesses report a dramatic scene: "It looks really bad," reports a passerby who was just driving by. Emergency services are in full swing, with an ÖAMTC helicopter assisting in the rescue.
Residents also report that the traffic light system at the railroad crossing had been malfunctioning since last night. However, the exact circumstances of the collision are still unclear.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
