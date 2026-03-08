Chemical spill
Dead fish in the Lavant River after accident at factory
Dead fish and foam frightened walkers in the Lavant Valley on Sunday: lye entered the water after an accident at the paper factory. The environmental impact should be over in a few hours.
A reader of the "Krone" newspaper went for a walk on Sunday in the beautiful floodplain landscape in St. Andrä in the Lavant Valley – in glorious weather! But not far from the sewage treatment plant, she made a sad discovery: lots of small, dead fish had been washed up by the water onto the stones on the bank.
When the police and experts began to examine the situation more closely, ammonia poisoning was identified as the cause of the fish deaths.
And it soon became clear: due to a nighttime malfunction at the Mondi paper factory in St. Gertraud, lye had probably entered the canal and thus the sewage treatment plant in St. Andrä. A high level of chemical oxygen, which provides information about pollutants in the water, was detected.
The water should be purified again by the plant within a few hours. A state chemist is monitoring the process. Samples will also be taken on Monday.
