Taxifahrerdemo in Wien: Verkehrschaos befürchtet

Brennpunkt am Praterstern und Ring

Laut dem ÖAMTC ist vor allem in der Innenstadt sowie in der Leopoldstadt mit Staus und Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Diese werden zwischen 16 und 18 Uhr erwartet, also vom Beginn der Demonstration bis zu ihrem Ende. Sammelpunkt ist die Arbeiterstrandbadstraße in Wien-Floridsdorf.