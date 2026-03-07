Tschofenig wins second ski jumping event in Lahti

One day after finishing second in Lahti, Daniel Tschofenig celebrated his third victory of the season in the Ski Jumping World Cup. On Saturday, the Carinthian won by a razor-thin margin of 0.6 points ahead of the newly crowned overall winner Domen Prevc from Slovenia. Third place, 3.2 points behind, went to Japan's Ryoyu Kobayashi, who had been leading after the first round. The second-best Austrian was Jan Hörl in sixth place. A super team competition will follow on Sunday in Finland.