A razor-thin lead
Tschofenig wins second ski jumping event in Lahti
Daniel Tschofenig flew to victory in the second World Cup ski jumping event in Lahti. Slovenia's Domen Prevc was just 0.6 points behind the Carinthian, with Japan's Ryoyu Kobayashi finishing third.
One day after finishing second in Lahti, Daniel Tschofenig celebrated his third victory of the season in the Ski Jumping World Cup. On Saturday, the Carinthian won by a razor-thin margin of 0.6 points ahead of the newly crowned overall winner Domen Prevc from Slovenia. Third place, 3.2 points behind, went to Japan's Ryoyu Kobayashi, who had been leading after the first round. The second-best Austrian was Jan Hörl in sixth place. A super team competition will follow on Sunday in Finland.
The result:
On Friday, Tschofenig had missed out on victory by 0.7 points behind Germany's Philipp Raimund. In the second competition, however, the 24-year-old flew from third place to his eleventh World Cup victory. "It was a very cool day. It was extremely exciting right up to the end because it was so close, which is how we all like it," said Tschofenig.
A bumpy road to his eleventh World Cup victory
He last won two months ago at the Tour finale in Bischofshofen, but then struggled with problems. "What's special is the journey from Bischofshofen to here, with the Ski Flying World Championships and the Olympics in between, where many people know how bad it was. To be standing here as the winner again is extremely cool," Tschofenig told ORF.
However, he added that it was bitter that things were only going so well again after the Winter Olympics. "I would certainly have liked it to have happened two weeks earlier, but that doesn't matter now, I'm going to enjoy it. You can see how quickly things can change in ski jumping."
Maximilian Ortner finished in 15th place. Junior World Champion Stephan Embacher came 18th, Jonas Schuster 27th. Manuel Fettner missed out on the second round, finishing 32nd. Stefan Kraft failed to qualify for the competition, finishing 55th at the venue of his 2017 World Championship double victory.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.