A razor-thin lead

Tschofenig wins second ski jumping event in Lahti

07.03.2026 05:49
Daniel Tschofenig
Daniel Tschofenig
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Daniel Tschofenig flew to victory in the second World Cup ski jumping event in Lahti. Slovenia's Domen Prevc was just 0.6 points behind the Carinthian, with Japan's Ryoyu Kobayashi finishing third.

One day after finishing second in Lahti, Daniel Tschofenig celebrated his third victory of the season in the Ski Jumping World Cup. On Saturday, the Carinthian won by a razor-thin margin of 0.6 points ahead of the newly crowned overall winner Domen Prevc from Slovenia. Third place, 3.2 points behind, went to Japan's Ryoyu Kobayashi, who had been leading after the first round. The second-best Austrian was Jan Hörl in sixth place. A super team competition will follow on Sunday in Finland.

The result:

On Friday, Tschofenig had missed out on victory by 0.7 points behind Germany's Philipp Raimund. In the second competition, however, the 24-year-old flew from third place to his eleventh World Cup victory. "It was a very cool day. It was extremely exciting right up to the end because it was so close, which is how we all like it," said Tschofenig.

(Bild: AFP/EMMI KORHONEN)

A bumpy road to his eleventh World Cup victory
He last won two months ago at the Tour finale in Bischofshofen, but then struggled with problems. "What's special is the journey from Bischofshofen to here, with the Ski Flying World Championships and the Olympics in between, where many people know how bad it was. To be standing here as the winner again is extremely cool," Tschofenig told ORF.

However, he added that it was bitter that things were only going so well again after the Winter Olympics. "I would certainly have liked it to have happened two weeks earlier, but that doesn't matter now, I'm going to enjoy it. You can see how quickly things can change in ski jumping."

Maximilian Ortner finished in 15th place. Junior World Champion Stephan Embacher came 18th, Jonas Schuster 27th. Manuel Fettner missed out on the second round, finishing 32nd. Stefan Kraft failed to qualify for the competition, finishing 55th at the venue of his 2017 World Championship double victory.

07.03.2026 05:49
