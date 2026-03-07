Out in qualifying
Verstappen rants after crash: “Fantastic”
"Fantastic," Max Verstappen commented smugly via pit radio. His Red Bull car crashed early in qualifying for the Formula 1 season opener. Unusual.
A very bitter start to the season for Max Verstappen! The Dutchman lost the rear end approaching the first corner and ended up in the barrier. "Verstappen doesn't make driving mistakes like that," said the commentator on ServusTV during the live broadcast. And indeed, it quickly became clear that it was a technical error. "The rear axle just locked up," Verstappen radioed to the pits and added smugly: "Fantastic."
This meant that Verstappen was out in Q1 for the first time since Sao Paulo in the previous season. Highly unusual for the superstar. At least he was physically unharmed. The Dutchman returned to the pits on a moped.
And qualifying continued after a ten-minute interruption.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
