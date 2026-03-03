He'll be out for this long
Wade niggle: David Alaba injured in Real defeat
David Alaba is once again struggling with an injury. Austria's soccer star was substituted in the 55th minute of Real Madrid's 0-1 defeat to Getafe on Monday evening. According to Real coach Alvaro Arbeloa, the defender was suffering from a "slight strain" at half-time. According to media reports, Alaba has injured his calf.
The 33-year-old's participation in the next league game at Celta on Friday is more than uncertain, it was reported on Tuesday. He could be out for around a week.
Two defeats in a row
Alaba played for Madrid for the third consecutive time in the league against Getafe. After two consecutive defeats, Real slipped behind Barcelona into second place in the table.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
