Mehrere Substanzen

Unfall mit Kind im Auto: Vater stand unter Drogen

Steiermark
28.02.2026 21:03
Der 42-jährige Autolenker und sein dreijähriger Sohn wurden beim Unfall leicht verletzt.
Der 42-jährige Autolenker und sein dreijähriger Sohn wurden beim Unfall leicht verletzt.
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Samstagvormittag kam im steirischen Frohnleiten ein 42-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab, der Pkw überschlug sich. Mit an Bord hatte der Steirer seinen dreijährigen Sohn. Beide wurden beim Unfall leicht verletzt. Wie sich herausstellen sollte, stand der Vater des Buben unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein!

Am Samstagvormittag war ein 42-jähriger Steirer auf der S35 (Brucker Schnellstraße) in Richtung Graz unterwegs. Am Beifahrersitz des Autos saß sein dreijähriger Sohn. Auf Höhe Frohnleiten kam der Mann in einer Linkskurve von der Straße ab und überschlug sich auf einem Grünstreifen. 

Ohne Schein unterwegs
Der Lenker konnte sich und seinen Sohn noch selbst aus dem Wrack befreien. Laut Polizei kamen Vater und Sohn mit leichten Verletzungen davon. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass dem 42-Jährigen bereits der Führerschein abgenommen worden war. 

Ein Alkotest verlief negativ. Allerdings schien sich der Mann offensichtlich seltsam zu verhalten, die Beamten vermuteten eine Suchtmittelbeeinträchtigung. 

Harntest schlug auf mehrere Substanzen an
Als der Unfalllenker und sein Sohn ins LKH Leoben gebracht wurden, erhärtete sich der Drogenverdacht weiter, da sich der Zustand des 42-Jährigen zusehends verschlechterte. Ein Harntest verlief dann gleich auf mehrere Substanzen positiv.

