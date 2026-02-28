Unfall mit Kind im Auto: Vater stand unter Drogen

Samstagvormittag kam im steirischen Frohnleiten ein 42-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab, der Pkw überschlug sich. Mit an Bord hatte der Steirer seinen dreijährigen Sohn. Beide wurden beim Unfall leicht verletzt. Wie sich herausstellen sollte, stand der Vater des Buben unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein!