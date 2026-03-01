Vorteilswelt
After almost 22 seasons

Baumann, who changed nationalities, ends his career!

01.03.2026 13:18
He celebrated the end of his career with a bottle of champagne: Romed Baumann is hanging up his ...
He celebrated the end of his career with a bottle of champagne: Romed Baumann is hanging up his skis.(Bild: GEPA)
Tyrolean Romed Baumann is ending his career as a professional skier. The 40-year-old wanted to compete for the last time in the Super-G in Garmisch-Partenkirchen on Sunday, but this was not possible due to the race being canceled because of fog. Baumann, who most recently competed for Germany, had been considering retirement after failing to finish in the top 15 in his last of almost 22 seasons and missing out on the Olympics in Italy.

  Baumann competed in more than 400 races in total at World Cups, World Championships, and Olympic Games. On Saturday, he set the record for the most appearances in this discipline with his 167th World Cup downhill race. He won two victories and eight other podium places for Austria, as well as World Championship bronze in the combined event in 2013.

Switch to the DSV in 2019
In 2019, Baumann, who is married to a German and lives in Kiefersfelden, switched to the German Ski Association (DSV). In 2021, the nationality changer celebrated his greatest success with World Championship silver in the super-G. Another podium finish in the World Cup just under three years ago was added to that.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

01.03.2026 13:18
01.03.2026 13:18
