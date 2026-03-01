Baumann, who changed nationalities, ends his career!

Tyrolean Romed Baumann is ending his career as a professional skier. The 40-year-old wanted to compete for the last time in the Super-G in Garmisch-Partenkirchen on Sunday, but this was not possible due to the race being canceled because of fog. Baumann, who most recently competed for Germany, had been considering retirement after failing to finish in the top 15 in his last of almost 22 seasons and missing out on the Olympics in Italy.