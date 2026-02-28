In the doubles: Egle/Kipp win the overall World Cup!

Selina Egle and Lara Kipp won the overall World Cup in the doubles luge for the second time in a row on Saturday in St. Moritz. Thanks to the fastest time in the second run, the red-white-red duo finished in fifth place, just behind their closest rivals Dajana Eitberger/Magdalena Matschina from Germany. This means that the Tyroleans have already secured overall victory ahead of the World Cup final in Altenberg.