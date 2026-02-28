Luge duo celebrates
In the doubles: Egle/Kipp win the overall World Cup!
Selina Egle and Lara Kipp won the overall World Cup in the doubles luge for the second time in a row on Saturday in St. Moritz. Thanks to the fastest time in the second run, the red-white-red duo finished in fifth place, just behind their closest rivals Dajana Eitberger/Magdalena Matschina from Germany. This means that the Tyroleans have already secured overall victory ahead of the World Cup final in Altenberg.
The duo won bronze in the doubles and silver in the team relay at the Games. After 15 podium places in a row, they missed out on a podium finish on Saturday, but Egle/Kipp were delighted with their second victory in the overall World Cup.
The Germans Tobias Wendl/Tobias Arlt celebrated their seventh victory in the men's doubles, which they also secured ahead of schedule. From an Austrian perspective, however, there was a day's victory for Thomas Steu/Wolfgang Kindl. Juri Gatt/Riccardo Schöpf, who were leading after the first run, fell back to fourth place.
