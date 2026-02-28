Wirbel im Kindergarten: Eltern kritisieren Behörde

Jetzt LIVE: Schweizer Dreifachführung in Garmisch
Ein Dreijähriger soll laut Familie von älteren Buben in einem Grazer Kindergarten zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sein. Die Kinder wurden nicht getrennt.
Viele Eltern kennen solche Phasen: Ein Kind, das lange Zeit gerne in den Kindergarten ging, will plötzlich nicht mehr hin. Im Fall einer Grazer Familie nimmt die Sache im Dezember aber eine brisante Wendung: Ihr Dreijähriger erzählt auf einmal von zwei älteren Buben im städtischen Kindergarten. Sie sollen ihn, unbemerkt vom Personal, zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.
