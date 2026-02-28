Wirbel im Kindergarten: Eltern kritisieren Behörde

Viele Eltern kennen solche Phasen: Ein Kind, das lange Zeit gerne in den Kindergarten ging, will plötzlich nicht mehr hin. Im Fall einer Grazer Familie nimmt die Sache im Dezember aber eine brisante Wendung: Ihr Dreijähriger erzählt auf einmal von zwei älteren Buben im städtischen Kindergarten. Sie sollen ihn, unbemerkt vom Personal, zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.