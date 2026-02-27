LIVE now: The Champions League draw

Real Madrid will face Manchester City in the round of 16 of the Champions League. This blockbuster match was drawn by Ivan Rakitic, who retired last summer, at the draw in Nyon on Friday. The Spanish side secured their place in the next round on Wednesday with a 2-1 win over Benfica Lisbon in the play-offs, thanks to "wild card" David Alaba. Konrad Laimer will face Atalanta Bergamo with FC Bayern, while Kevin Danso will take on Atletico Madrid in a Tottenham shirt.