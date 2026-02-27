Champions League
LIVE now: The Champions League draw
The round of 16 of the UEFA Champions League will once again feature a blockbuster clash between Manchester City and Real Madrid. Meanwhile, FC Bayern will face Atalanta Bergamo for the first time.
Real Madrid will face Manchester City in the round of 16 of the Champions League. This blockbuster match was drawn by Ivan Rakitic, who retired last summer, at the draw in Nyon on Friday. The Spanish side secured their place in the next round on Wednesday with a 2-1 win over Benfica Lisbon in the play-offs, thanks to "wild card" David Alaba. Konrad Laimer will face Atalanta Bergamo with FC Bayern, while Kevin Danso will take on Atletico Madrid in a Tottenham shirt.
Defending champions Paris St. Germain will battle Chelsea for a place in the quarterfinals. FC Barcelona will face Newcastle United. Arsenal, the only team to have completed the league phase without dropping a point, are favorites against Bayer Leverkusen. Liverpool, who finished third in the group stage, will face Galatasaray Istanbul. Norwegian sensation Bodö/Glimt will look to continue their fairy-tale run against Sporting Lisbon. The first legs will be played on March 10/11, with the return legs following a week later.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
