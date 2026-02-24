"The worst feeling"
Dramatic! Heart surgery after withdrawal from the Olympics
Italian biathlete Tommaso Giacomel underwent heart surgery shortly after the Winter Olympics ended!
Giacomel, who was in the lead, had to withdraw from the Olympic mass start race due to breathing problems.
"It was the worst feeling I've ever experienced!"
"I had great difficulty breathing and moving, so I had to stop. It was the worst feeling I've ever experienced," Giacomel commented on Instagram, posting a photo of himself in his hospital bed.
Medical examinations revealed "an atrial conduction disorder, which is why a subsequent ablation was recommended, which has already been performed and was a complete success," the Italian Winter Sports Federation explained in a statement.
