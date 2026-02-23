Verdict postponed
Rapid will not announce derby penalty until Tuesday
"When people are put at risk, it's a red line, a no-go. We expect serious penalties, which will cost us a lot of money." Rapid's president, Alexander Wrabetz, did not want to preempt the league's lawyers. On Monday, the Green-Whites expected Senate 1 to deliver its verdict following the derby scandal nine days ago, but the ruling was postponed until Tuesday.
Apparently, there is more to "negotiate" than expected. However, it is clear that at least the conditional penalty following the derby incidents in September 2024 in Hütteldorf will become "active." That means a €150,000 fine and a ban on Block West and the other rear stands for three top games. Maybe even more. If Rapid ends up in the bottom six, the rest of the ban would carry over into next season.
In just under two weeks, in the "final" for a championship group ticket against Salzburg, the support from the stands will be missing. As was recently the case with the "voluntary" peaceful fan boycott in the 2-0 win against Wolfsberg.
As a precautionary measure, Wrabetz is also appealing to Austria to do without away fans in the derby for the next three years, as Rapid has done: "The derby is too emotional a game to keep under control." That sounds like resignation. But Wrabetz is right. Unfortunately.
