In der Josefstadt frisst die Revolution ihre Väter

Nils Arztmann ist als jugendlicher Revolutionär Hugo von der ersten Szene emotional am Anschlag und nimmt sich damit die Möglichkeit, die Figur zu entwickeln. Auch Johanna Mahaffy als seine Frau Jessica legt ihre Rolle recht durchdringend an, hat jedoch emotionale Bandbreite – vor allem singt sie hinreißend rauchige Chansons zwischen den Szenen. Die mit Abstand überzeugendste Figur gestaltet Günter Franzmeier – dieser in sich ruhende, klug weitsichtige Parteichef Hoederer ist der Angelpunkt des Stückes.