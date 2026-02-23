Mann wurde von Trickdieb hereingelegt und verletzt

68-Jähriger verletzt

Als der Mann den Diebstahl bemerkte, hatte sich der Täter bereits zu seinem Fahrzeug begeben. Der 68-Jährige versuchte durch das Öffnen der Fahrertür, eine Weiterfahrt des Täters zu verhindern. Der Unbekannte schlug die Autotür aber gewaltsam zu und setzte seine Fahrt fort. Dabei kam der Mann zu Sturz und verletzte sich an den Knien und der Schulter.