Polizei sucht Zeugen

Mann wurde von Trickdieb hereingelegt und verletzt

Steiermark
23.02.2026 20:11
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In Frohnleiten wurde ein 68-jähriger Mann Opfer eines Trickdiebstahls. Der bislang unbekannte Täter verletzte sein Opfer zudem bei der Flucht mit seinem Pkw. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

0 Kommentare

Montagmorgen gegen 8.40 Uhr wurde ein 68-jähriger Mann am Bahnhofsvorplatz in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) von einem Unbekannten angesprochen. Der 68-Jährige sollte ihm eine Zwei-Euro-Münze wechseln. Während des Wechsels griff der Täter unbemerkt in die Börse des Mannes und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld.

68-Jähriger verletzt
Als der Mann den Diebstahl bemerkte, hatte sich der Täter bereits zu seinem Fahrzeug begeben. Der 68-Jährige versuchte durch das Öffnen der Fahrertür, eine Weiterfahrt des Täters zu verhindern. Der Unbekannte schlug die Autotür aber gewaltsam zu und setzte seine Fahrt fort. Dabei kam der Mann zu Sturz und verletzte sich an den Knien und der Schulter.

Bei dem Fluchtfahrzeug dürfte es sich um einen dunklen Renault Mégane mit Schweizer Kennzeichen handeln. Der Täter flüchtete auf der S35 in Fahrtrichtung Graz. Eine Fahndung verlieb bislang ohne Erfolg.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug geben können: Polizeiinspektion Frohnleiten, 059133/6135100.

Steiermark
23.02.2026 20:11
