Kurzschluss verursachte Küchenbrand in Graz

Am Montag musste die Grazer Berufsfeuerwehr gleich zweimal ausrücken: Am späten Vormittag kam es zu einem Zimmerbrand in der Griesgasse. Kurz nach Mittag beschäftigte ein Feuer in der Küche einer Wohnung in der Anzengrubergasse die Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand.
Gegen 12.45 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Graz sowie die Polizei und das Rote Kreut zu einem Wohnungsbrand in der Anzengrubergasse gerufen. Ein Kurzschluss an einer Kühl-/Gefrierkombination in der Küche dürfte das Feuer ausgelöst haben. Die Bewohner der Wohneinheit wurden auf den Brand aufmerksam und verständigten die Einsatzkräfte.
Keine verletzten Personen
Die Berufsfeuerwehr Graz – sie stand mit fünf Fahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz – konnte das Feuer, das sich auf die Küche beschränkte, aber rasch löschen. Bereits um 13 Uhr konnten die Florianis den Einsatz für beendet erklären. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.
Bereits am späten Vormittag wurde die Berufsfeuerwehr zu einem ähnlichen Vorfall in der Griesgasse gerufen. Auch dieser Zimmerbrand konnte von den Feuerwehrleuten rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Bei keinem der beiden Vorfälle gab es verletzte Personen.
