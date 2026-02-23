Kurzschluss verursachte Küchenbrand in Graz

Keine verletzten Personen

Die Berufsfeuerwehr Graz – sie stand mit fünf Fahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz – konnte das Feuer, das sich auf die Küche beschränkte, aber rasch löschen. Bereits um 13 Uhr konnten die Florianis den Einsatz für beendet erklären. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.