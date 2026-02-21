Avalanche, closure
Lech and Zürs no longer accessible from 5 p.m.!
On Saturday afternoon, an avalanche blocked the road to Lech and Zürs am Arlberg (Vorarlberg). After inspecting the site, the avalanche commission decided to close the road from 5 p.m. on Saturday until at least Sunday morning.
The avalanche was triggered on Saturday afternoon, with masses of snow crashing onto the road on the Trittkopf side, approximately 200 meters from the roundabout. The road was blocked over a length of ten meters. The first measure taken was to launch a search operation to ensure that no people or cars were trapped under the snow. Fortunately, no one was injured by the avalanche.
Road closure
The avalanche commission then decided on site that the road to the two exclusive ski resorts of Lech and Zürs would be closed from 5 p.m. on Saturday for the time being. From this point on, the two villages can no longer be reached, nor can they be left.
On Sunday morning, the situation will be reassessed and a decision made on whether to extend the closure. Vacationers who wanted to travel to Lech or Zürs on Saturday evening will have to find alternative accommodation.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.