Gartentage enthüllen die Geschichte unserer Gärten

Am 6. und 7. Juni wird es historisch und bunt im Schlossgarten

Dieses Erbe prägt die Gartentage am 6. und 7. Juni. Gezeigt werden Pflanzen, die mit Clusius verbunden sind, ergänzt durch seine Bücher, Zeichnungen und wissenschaftlichen Arbeiten. Staudengärtner haben dafür eigens seltene Pflanzen vermehrt, die sonst kaum erhältlich sind.