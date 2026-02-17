Heringsschmaus als Spiegel überfischter Meere

Noch vor wenigen Jahren galt Hering als nachhaltige Wahl. Jetzt schlagen Experten Alarm: Im Nordost-Atlantik sind die Bestände drastisch eingebrochen. Trotz wissenschaftlicher Warnungen liegen Fangquoten teils weiter über empfohlenen Grenzen. Die Folgen reichen weit über den Teller hinaus: Wenn Hering und Kabeljau verschwinden, bricht eine ganze Nahrungskette zusammen. Seevögel, Robben und Schweinswale verlieren ihre Lebensgrundlage – ein Dominoeffekt mit fatalen Konsequenzen für das Ökosystem Meer.