Several injured in Lower Austria: Drama after carnival parade

According to the police, nine people were traveling on the trailer at the time of the collision. As the trailer overturned and the extent of the injuries to the people aged between 14 and 34 was unclear, a major emergency alert was immediately triggered.

Five people injured after parade

Five of them, including one seriously injured person, had to be transported to nearby hospitals for further treatment. Four others were treated as outpatients for minor injuries.

The group – a group of young people from Bullendorf – was on its way home from a carnival parade on the B7 towards Hobersdorf when the accident occurred.