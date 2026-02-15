Cars collide with other vehicles
Several injured in Lower Austria: Drama after carnival parade
On the way home from a carnival parade in Pellendorf (Lower Austria), two cars were involved in an accident with a tractor-trailer combination. The impact caused the trailer to overturn, injuring five people. In northern Burgenland, a woman was also seriously injured by a carnival float.
According to the police, nine people were traveling on the trailer at the time of the collision. As the trailer overturned and the extent of the injuries to the people aged between 14 and 34 was unclear, a major emergency alert was immediately triggered.
Five people injured after parade
Five of them, including one seriously injured person, had to be transported to nearby hospitals for further treatment. Four others were treated as outpatients for minor injuries.
The group – a group of young people from Bullendorf – was on its way home from a carnival parade on the B7 towards Hobersdorf when the accident occurred.
According to initial reports, two cars overtaking collided next to the tractor and the tipper. One was catapulted down a slope, the other remained on the road, badly damaged.
Woman caught under car wheels
In northern Burgenland, at the Frauenkirchen Faschingsgaudi – FrauFaGau for short – the good mood also came to an abrupt end when a spectator got too close to a float in the crowded pedestrian zone. She is believed to have fallen, whereupon the trailer rolled over her leg. The 61-year-old suffered shock and was quickly given first aid by other participants in the parade. The emergency helicopter then took her to hospital with a broken leg.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.