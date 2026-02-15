Large-scale operation with WEGA
Passersby find seriously injured man on the street
Police and WEGA were called to a large-scale operation in Vienna-Simmering on Saturday afternoon. During an argument, a 27-year-old Syrian man was allegedly attacked with a knife by his roommate. The victim was eventually found seriously injured by passers-by under a balcony.
A 27-year-old man was beaten, kicked, and apparently stabbed by his roommate. Seriously injured, he managed to escape onto the street and hide under a balcony. Passersby discovered the man, called the emergency services, and administered first aid.
Murder weapon and drugs seized
The victim told the police that his roommate, who is also from Syria, was responsible for his injuries. With the support of the WEGA special unit, officers stormed the apartment and arrested the 25-year-old suspect. In the apartment, they found the alleged murder weapon, a kitchen knife, as well as a large quantity of drugs, presumably cannabis.
25-year-old in police custody
The victim was taken to hospital with severe bruising to his head and upper body and a cut to his forearm. The 25-year-old was charged with intentional grievous bodily harm and violations of the Narcotics Act and transferred to a correctional facility on the orders of the Vienna Public Prosecutor's Office.
