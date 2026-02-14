ÖSV must catch up
Amazement at the finish line! Braathen outclasses the competition
What an impressive performance by Lucas Pinheiro Braathen! The Brazilian outclassed the competition in the first run of the Olympic giant slalom on Saturday. Austria's medal hopes need to catch up in the second run.
Stefan Brennsteiner is the best Austrian in seventh place. But even he is already two seconds behind the leader. Patrick Feurstein (+2.54 seconds) and Marco Schwarz (+2.74) lost a little more time. Raphael Haaser (+3.54) had a mistake-ridden run. Warm temperatures made the slope increasingly uneven.
Top time with start number one
Lucas Pinheiro Braathen is in the lead, conjuring up a tremendous best time in the snow with start number one. Superstar Marco Odermatt (+0.95) is lurking in second place. Behind him are two more Swiss athletes, Loic Meillard (+1.57) and Thomas Tumler (+1.89).
"Unfortunately, I was a little too cautious on some turns, I lacked confidence. But I didn't think I would be so far behind," Brennsteiner told the "Krone" newspaper. He added: "Lucas had a brutally good run!" However, the battle for the remaining places is still open and there is still a lot to play for in third place. He now wants to wait and see how the weather develops and the course is set, and possibly make some adjustments to the setup.
