„Müssen zwischen Heizen und Essen entscheiden“

Seit zwei Jahren habe sie keine Rechnung mehr bezahlt, stellt Siska im Gespräch fest. Unterstützt wurde K. jüngst mit einem Energie-Gutschein von Wien Energie, wodurch laufende Kosten reduziert werden, und vom Wohnschirm. Das geht aber nicht immer. „Wir müssen schauen, dass sie ihre Rechnungen begleichen können“. K. zuckt die Schultern: „Ich weiß“, sagt sie nur.