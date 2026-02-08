Patricia Nolz: Der Liebe Licht und Schatten

Wie ein Bonsaibaum an allen Enden beschnitten

Dass sie heute vom Musizieren leben kann, bezeichnet Nolz als großes Glück. Doch ihr Weg in diese Welt war nicht immer ein einfach, vor allem in Studientagen: „Man bekommt wahnsinnig viel gesagt, wie man so zu sein habe, wenn man es zu etwas bringen möchte. Ich hab mich gefühlt wie ein Bonsai, der an allen Ecken beschnitten wird. In diese Richtung darfst du wachsen, in diese aber nicht! Da war es anfangs schwierig, meine eigene Vision zu entwickeln, aber auch einfach mich selbst kennenzulernen.“