Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Wegen Nummerntausch

Stark! Sturm-Star sponsert Ersatz-Dressen

Sport-Nachrichten
12.02.2026 16:09
Jusuf Gazibegovic
Jusuf Gazibegovic(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Weil er kurzfristig seine Rückennummer noch gewechselt hat, hat sich Sturm-Heimkehrer Jusuf Gazibegovic eine Aktion überlegt. Alle, die sich das Trikot mit der Nummer 44 des bosnischen Publikumslieblings der Grazer schon gekauft haben, bekommen das neue mit der Nummer 22 vom Außenverteidiger bezahlt.

0 Kommentare

Jusuf Gazibegović ist zurück beim SK Sturm und wechselte im Winter leihweise vom 1. FC Köln nach Graz. Da zu Beginn der Wintervorbereitung die Nummer 22 vergeben war, lief der Außenverteidiger mit der Nummer 44 auf. Diese Trikots wurden folglich auch online und in den Fan-Shops von Sturm so verkauft. Dass sich die Trikotnummern-Situation zum Ende der Wintertransferperiode noch einmal ändern sollte, freute den bosnischen Nationalspieler sehr – er konnte wieder auf seine Nummer 22 wechseln. Dass die Fans, die sich ein Trikot mit der 44 gesichert haben, aber trotzdem eines mit der „richtigen“ Rückennummer besitzen, dafür sorgt nun „Gazi“.

Alle Fans, die sich ein Gazibegović-Trikot mit der 44 gesichert haben, bekommen ein neues mit der Nummer 22 – höchstpersönlich von „Gazi“ spendiert. Dafür müssen die betroffenen Fans mit der Rechnung und dem Trikot in einen der Sturm-Shops kommen. Alles Weitere wird dann vor Ort abgewickelt. Die Aktion ist gültig bis 10. März.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Nachrichten
12.02.2026 16:09
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.445 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
165.076 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
160.732 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
890 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
732 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Sport-Nachrichten
Wegen Nummerntausch
Stark! Sturm-Star sponsert Ersatz-Dressen
Krone Plus Logo
Neue Infrastruktur
Drei Millionen! Der GAK baut seine Heimat um
Krone Plus Logo
Vallci ist „daheim“
Einst von Sturm abgelehnt – jetzt total gefragt
Vertrag verlängert
Puntigamer bleibt Sturm-Hauptsponsor bis 2029
Krone Plus Logo
Lukas Glatz in Verona
Titeltraum im Land der großen Volleyball-Träume

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf