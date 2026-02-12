Stark! Sturm-Star sponsert Ersatz-Dressen

Jusuf Gazibegović ist zurück beim SK Sturm und wechselte im Winter leihweise vom 1. FC Köln nach Graz. Da zu Beginn der Wintervorbereitung die Nummer 22 vergeben war, lief der Außenverteidiger mit der Nummer 44 auf. Diese Trikots wurden folglich auch online und in den Fan-Shops von Sturm so verkauft. Dass sich die Trikotnummern-Situation zum Ende der Wintertransferperiode noch einmal ändern sollte, freute den bosnischen Nationalspieler sehr – er konnte wieder auf seine Nummer 22 wechseln. Dass die Fans, die sich ein Trikot mit der 44 gesichert haben, aber trotzdem eines mit der „richtigen“ Rückennummer besitzen, dafür sorgt nun „Gazi“.