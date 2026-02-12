Vorteilswelt
Kärnten in Bewegung

Die Bundesbahnen suchen 235 neue Mitarbeiter

Kärnten
12.02.2026 16:00
Die österreichischen Bundesbahnen suchen auch Lokführer.
Die österreichischen Bundesbahnen suchen auch Lokführer.(Bild: Lukas Leonte)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Nach dem Start der Koralmbahn vergeben die ÖBB Jobs in Kärnten. Im vergangenen Jahr haben sich 140.000 Österreicher für eine Stelle bei den Bundesbahnen beworben.  

Bei den ÖBB gab es im Vorjahr einen Rekord: Gleich 140.000 Bewerbungen sind bei den österreichischen Bundesbahnen eingelangt. Jetzt sucht das Unternehmen im südlichste Bundesland nach Arbeitnehmern: Insgesamt 235 neue Mitarbeiter sollen eingestellt werden.

Ausbildungen werden bezahlt
Und mit 130 unterschiedlichen Berufsbildern bieten die ÖBB ein vielfältiges Jobangebot an und bilden zahlreiche Schlüsselberufe im eigenen Haus aus. Über das gesamte Jahr finden Ausbildungsprogramme statt, darunter Kurse für Lokführer, Zugbegleiter, Verschieber oder Fahrdienstleiter.

135 Kursplätze werden sogar in Kärnten angeboten. Sämtliche Ausbildungen sind ab dem ersten Tag bezahlt. Damit wollen sich die ÖBB auch für Quereinsteiger als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Alle Infos finden Interessierte online unter www.karriere.oebb.at. Dass die ÖBB als Arbeitgeber auch begehrt sind, bestätigt übrigens eine Arbeitgeberstudie. Dort liegen die Bundesbahnen auf Platz vier. Grund für das hohe Interesse ist laut dieser Studie die Stabilität sowie die Arbeitsplatzsicherheit.

„Der Wunsch nach Jobsicherheit ist deutlich stärker geworden. Die Bundesbahnen stehen auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten dafür“, sagt ÖBB-CEO Andreas Matthä.

Flexibel und familienfreundlich
Die österreichischen Bundesbahnen bieten zudem flexible Arbeitszeitmodelle, betriebliche Kinderbetreuung oder Unterstützung für pflegende Angehörige an.

„Die ÖBB sind ein zentraler Wirtschaftsfaktor und ein verlässlicher Partner für den Standort Österreich“, so Mobilitätsminister Peter Hanke: „Investitionen in die Bahn schaffen Arbeitsplätze, stärken die Regionen und sorgen für Wertschöpfung weit über die Mobilität hinaus.“

Kärnten
12.02.2026 16:00
