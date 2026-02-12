Die Bundesbahnen suchen 235 neue Mitarbeiter

135 Kursplätze werden sogar in Kärnten angeboten. Sämtliche Ausbildungen sind ab dem ersten Tag bezahlt. Damit wollen sich die ÖBB auch für Quereinsteiger als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Alle Infos finden Interessierte online unter www.karriere.oebb.at. Dass die ÖBB als Arbeitgeber auch begehrt sind, bestätigt übrigens eine Arbeitgeberstudie. Dort liegen die Bundesbahnen auf Platz vier. Grund für das hohe Interesse ist laut dieser Studie die Stabilität sowie die Arbeitsplatzsicherheit.