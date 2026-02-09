Lkw mit radioaktivem Material kontaminiert?

In der Grazer Moserhofgasse läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz. Ein Transporter könnte mit radioaktivem Material in Kontakt gekommen sein. Experten sind vor Ort, ein Sperrkreis wurde errichtet.
Dutzende Polizeiautos stehen am Montagnachmittag in der Moserhofgasse in Graz. Auf Nachfrage der „Krone“ bei der Polizei heißt es, dass ein Transporter angehalten wurde. Es bestehe der Verdacht, dass er Materialien an Bord habe, die radioaktiv kontaminiert sein könnten. Ein weiträumiger Sperrkreis wurde errichtet.
Fahrzeug kam aus Wien
Experten vor Ort würden nun überprüfen, ob Gefahr bestehe oder nicht. Es dürfte auch in Wien zu einem ähnlichen Einsatz gekommen sein, der in Zusammenhang stehen soll. Das Fahrzeug in Graz kam aus Wien.
Die Straßenbahnlinie 6, die dort vorbeiführt, kann aktuell nicht im normalen Fahrbetrieb fahren. Ein Schienenersatzverkehr ist vom Jakominiplatz weg Richtung St. Peter eingerichtet worden, heißt es von der Holding Graz. Vor Ort hat sich ein Stau gebildet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.