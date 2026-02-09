Vorteilswelt
Großeinsatz in Graz

Lkw mit radioaktivem Material kontaminiert?

Chronik
09.02.2026 14:30
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In der Grazer Moserhofgasse läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz. Ein Transporter könnte mit radioaktivem Material in Kontakt gekommen sein. Experten sind vor Ort, ein Sperrkreis wurde errichtet. 

0 Kommentare

Dutzende Polizeiautos stehen am Montagnachmittag in der Moserhofgasse in Graz. Auf Nachfrage der „Krone“ bei der Polizei heißt es, dass ein Transporter angehalten wurde. Es bestehe der Verdacht, dass er Materialien an Bord habe, die radioaktiv kontaminiert sein könnten. Ein weiträumiger Sperrkreis wurde errichtet.

Fahrzeug kam aus Wien
Experten vor Ort würden nun überprüfen, ob Gefahr bestehe oder nicht. Es dürfte auch in Wien zu einem ähnlichen Einsatz gekommen sein, der in Zusammenhang stehen soll. Das Fahrzeug in Graz kam aus Wien. 

Großeinsatz für die Feuerwehr.
Großeinsatz für die Feuerwehr.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Straßenbahnlinie 6, die dort vorbeiführt, kann aktuell nicht im normalen Fahrbetrieb fahren. Ein Schienenersatzverkehr ist vom Jakominiplatz weg Richtung St. Peter eingerichtet worden, heißt es von der Holding Graz. Vor Ort hat sich ein Stau gebildet.

